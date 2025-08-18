Тимати опубликовал кадры отдыха и назвал себя нарциссом

Тимур Юнусов, хип-хоп исполнитель, более известный как Тимати, прокомментировал волну критики, обрушившуюся на него из-за отпуска без Валентины Ивановой, его избранницы, вскоре после рождения их общей дочери. Своим мнением он поделился в социальной сети.

Поводом для недовольства подписчиков послужили фотографии с его отдыха в Турции. Многие посчитали, что он оставил Валентину Иванову с новорожденной дочкой Эммой. Малышка родилась в начале августа и стала первым ребенком для Валентины и третьим для 38-летнего музыканта. У Тимати уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

«Нарцисс, абьюз, "ред-флаг" и так далее — это все я. Бегите, пока не поздно, согласен», — ответил на обвинения Тимати.

Ранее сообщалось, что мать Тимати раскритиковали за участие в родах его девушки.