Тимати выразил любовь к своей избраннице с помощью многомиллионного подарка

Наверняка многие знают такого российского рэп-исполнителя, как Тимати. Но кто-то в курсе того, сколько он зарабатывает благодаря своей творческой деятельности? Ответить на этот вопрос сложно, однако, ответ может лежать на поверхности – в аккаунте его нынешней любовницы.

Конечно, точную цифру сказать невозможно, но дорогие подарки девушкам уже говорят о многом. Например, 20-летняя любовница Тимати получила от него автомобиль – спорткар Porshe 911 Turbo S. Кто бы мог подумать, что перевязанная красной лентой иномарка может стоить порядка 20-30 млн рублей. Тимати действительно живет на широкую ногу, и он никогда этого не скрывал.

Известно, что многие представители шоу-бизнеса и блогеры из России раскритиковали проведение специальной военной операции на территории Украины, но продолжают работать и зарабатывать деньги в нашей стране. Какое наказание для них придумали в Госдуме — в материале «Подмосковье сегодня».