Times: Литва призвала НАТО отказаться от ограничений по размещению баз у границ с РФ

Руководство Северо-Атлантического альянса обязано пересмотреть вопрос ограничения числя постоянных баз военного блока в непосредственной близости от границ с Россией, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Как пишет британская The Times, с соответствующим призывом литовский лидер обратился к Альянсу.

«Президент Литвы заявил Times, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией», — говорится в материале издания.

Также Науседа призвал страны-члены военного блока существенно увеличить военные расходы, дабы предотвратить возможное вторжение на территорию государств НАТо российских войск.

Ранее генсек НАТо Йенс Столтенберг анонсировал скорое вступление Швеции в НАТО. По его словам, руководству Альянса и Стокгольму удалось достичь положительных договоренностей с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.