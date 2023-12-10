Times of Israel: глава ХАМАС Синвар бежал из Газы сразу после вторжения Израиля

Глава палестинского движения сопротивления ХАМАС Яхья Синвар покинул сектор Газа сразу после начала боевых действий. Об этом пишет издание Times of Israel со ссылкой на знакомый с деталями побега исламиста источник.

Как рассказал собеседник журналистов, Синвар бежал из охваченного войной анклава, затерявшись в составе гуманитарного конвоя.

«Лидер ХАМАСА Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося на юг», — пишет издание.

Отмечается, что Синвар может в настоящий момент находиться в Хан-Юнисе на юге Газы, либо спрятался в одном из городских подземных тоннелей.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».