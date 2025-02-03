Times: в ЕС могут разрешить отказывать беженцам в убежище на своих границах

Европейский союз разрабатывает новый план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, сообщила газета Times, ссылаясь на имеющиеся у нее документы.

В статье упоминается, что в ЕС рассматривают возможность изменения послевоенной конвенции о беженцах, которая обязывает государства не отказывать в приеме просителей убежища на своих границах.

Согласно материалу, среди стран Европы наблюдается растущее согласие о том, что данная конвенция больше не отвечает современным требованиям.

По условиям конвенции подписавшие страны обязаны не выдворять и не возвращать беженцев в страны, где их жизни или свободе угрожает опасность по признаку расы, религии, гражданства, социальной группы или политических убеждений. Однако, как отмечает издание, этот принцип все чаще подвергается критике, поскольку европейские государства сталкиваются с трудностями в обработке миллионов заявок на получение статуса беженца и возвратом лиц, получивших отказ.

Газета подчеркивает, что данное решение может стать одним из самых значительных изменений в миграционной политике за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что почти 600 россиян ждут решения по предоставлению убежища в Финляндии.