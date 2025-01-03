Тимошенко призвали высказаться об остановке транзита российского газа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко прокомментировать ситуацию по транзиту российского газа через территорию Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Дубинский считает, что простые граждане Украины должны знать, чем для них обернется отказ от продления соглашения с Россией о транзите газа.

Парламентарий просит «газовую принцессу» рассказать, как такое решение отразится на цене голубого топлива, услугах по его доставке и вообще на сохранности самой системы, а также на платежках украинцев.

Напомним, в настоящее время Дубинский находится в СИЗО. Его подозревают в госизмене.

Ранее сообщалось о том, что Фицо пригрозил выдвинуть требование компенсации за прекращение транзита российского газа.