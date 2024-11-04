Тимур Хайдаров уличил пластического хирурга Лолиты во лжи

Певица Лолита приняла участие в шоу «Кстати», где призналась, что хочет поставить импланты в ягодицы. Но артистку смущает долгий период реабилитации, о котором ее предупредил врач.

Сомнения певицы развеял пластический хирург Тимур Хайдаров. Он посоветовал Лолите сменить специалиста по двум причинам.

«Первая — то, что ее хирург утверждает, что после глютеопластики, то есть увеличения ягодиц имплантами, нельзя лежать на них и нельзя сидеть в течение месяца. Это неправда», — заявил Тимур в личном блоге.

Также Хайдаров отметил, что артистке во время пластической операции не совсем корректно сделали подбородок.

Ранее сообщалось о том, что концерт Лолиты в Подмосковье отменили по просьбе семей участников спецоперации.