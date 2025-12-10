«Типичный» продуктовый в Балашихе: покупатели любуются шедеврами Возрождения, приходя за хлебом

В одном из супермаркетов Балашихи появилась собственная, постоянно действующая картинная галерея с бесплатным входом. REGIONS выяснил, что автором работ является талантливая продавец-кассир. Об арт-находке журналистам рассказал местный житель, который также поделился впечатлениями.

Создатель и единственный, пока что, художник — одна из кассиров, которая скромно предпочла не афишировать свое имя. Однако ее работы уже говорят за нее: посвящая живописи много лет, девушка решила вынести искусство из мастерской в публичное пространство, начав со своего рабочего места.

Поводом стала праздничная декорация, но инициатива переросла в постоянный проект. Картина «Царица», изображающая волшебного коня на ладони владычицы, стала первым экспонатом этой импровизированной выставки. Сказочный сюжет и яркая авторская манера моментально привлекли внимание покупателей, привыкших к стандартному антуражу. Многие с юмором отмечают, что для Балашихи такие неординарные магазины «обычное дело», ведь город умеет удивлять и не таким креативом.

«Пошла за огурцами, а попала в картинную галерею. Думаю, если расширить экспозицию, от покупателей отбоя не будет», — поделилась покупательница Виктория.

Администрация магазина не просто поддержала необычное начинание сотрудницы, но и увидела в нем практическую пользу. Авторские работы создают уникальную атмосферу, делая интерьер запоминающимся и «человечным». В условиях конкуренции сетевых ритейлеров такой нестандартный ход становится преимуществом, превращая обычный поход за продуктами в небольшое культурное событие.

