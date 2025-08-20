Тишковец: в последние дни августа в Москве потеплеет за 20 градусов по Цельсию
Фото: [Медиасток.рф]
В ближайшие дни в Москву и область вернется летняя погода. Об этом в беседе с изданием «Комсомольская правда» поведал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
По словам эксперта, в конце месяца ожидается солнечная погода, и температура поднимется до +20 градусов и выше.
«Лето покинет Москву на неделю, позволив осени провести репетицию. Но, тем не менее, летняя погода вернется», — обещает Тишковец.
