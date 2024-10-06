Титул «Мисс Россия-2024» завоевала 18-летняя уроженка Чувашии

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся финал конкурса «Мисс Россия — 2024». В этом году победительницей конкурса стала 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева, сообщает РИА Новости

Девушке вручили корону и денежный приз – 1 млн рублей.

Кроме того, Валентина будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который будет проходить в Мексике 16 ноября.

Статус «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о том, что уральский парень развел участниц «Мисс Москва» на миллионы рублей.