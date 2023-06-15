«Тянула всю семью на две тысячи рублей в месяц»: единственная в мире женщина-выморозчик рассказала о своей судьбе

На YouTube-канале «The Люди» вышел документальный сюжет о жизни единственной в мире женщины-выморозчика из Якутии. Она рассказала о своем тяжелом прошлом и не менее легком настоящем.

Елена Генералова родилась в одном из поселков Якутии и начала работать уже в 12 лет. После замужества женщина сбежала с четырьмя детьми в город Жатай, где живет и работает до сих пор.

«Я вообще не понимала где это и куда я еду. Жили с детьми на съемных квартирах с клопами и тараканами. Тянула всю семью на две тысячи рублей в месяц», – рассказала Елена репортерам YouTube-канала «The Люди».

По словам героини сюжета, она устроилась работать крановщиком, а позже начала брать подработки по выморозке кораблей. На работе Елена познакомилась с будущим мужем, который на данный момент находится под следствием и все еще ожидает суда.

«Во время навигации не осталось топлива, руководство сказало ему, где взять, а потом оказалось, что оно было ворованным. Заставляли подписать признание и угрожали, что заберут ребенка», – добавила женщина.

О том, почему в Якутии все еще замораживают корабли, как выморозчики рискуют здоровьем, а также полную историю Елены Генераловой читайте в нашем большом материале.