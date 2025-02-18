«Тяжелейший период»: эксперт оценил предстоящие переговоры России и США по Украине

Военный эксперт и завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Инфо24 оценил возможные переговоры между Россией и США, которые могут пройти в Эр-Рияде.

Политико-дипломатические переговоры станут активнее после встречи США и России, убежден эксперт. По его мнению, мероприятие в Эр-Рияде поможет продвинуть ситуацию в сторону урегулирования, но будет много трудно решаемых вопросов. Например, по словам Кошкина, Россия заинтересована в долгосрочном мире и гарантиях, в то время, как Вашингтон торопится в желании как можно скорее прекратить огонь. Однако такие процессы не происходят сиюминутно.

«Начинается тяжелейший период переговоров. Я далек от мысли, что Трамп будет весьма уступчив. <...> Именно поэтому он разрешил странам ЕС покупать американское оружие и передавать его Украине. Так что надо быть готовыми к тяжелейшей политико-дипломатической работе», — резюмировал Кошкин.

Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии может пройти встреча американской и российской делегаций. В теме повести — урегулирование украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Песков назвал встречу делегаций РФ и США в Эр-Рияде позитивным событием.