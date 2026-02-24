«Тяжело дышать»: жена хирурга Хайдарова «перекроила» себя 11 раз и рассказала, о чем пожалела

Супруга самого известного пластического хирурга России Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши, сделала серию громких признаний о своем пути к идеальной внешности. В арсенале бизнесвумен и общественного деятеля — 11 перенесенных операций, о которых она заявляет без тени смущения. Подробности о пути к изменениям выяснила редакция KP.RU .

Сильваши подчеркивает, что не принимает позицию знаменитостей, отрицающих очевидные вмешательства при наличии явных изменений на фото разных лет. Она призналась, что не понимает людей, тем более звезд, которые скрывают вмешательства.

Первый шаг на пути к трансформации Светлана сделала в 25 лет, и именно он стал поводом для самого горького сожаления. Речь идет о ринопластике, которая обернулась хроническими проблемами со здоровьем. По словам Сильваши, нос является важнейшей частью лица, и первичная пластика неизбежно ведет к проседанию хрящей с возрастом. Результатом становятся трудности с дыханием, из-за чего многие девушки вынуждены идти на вторичные, более сложные вмешательства.

«Вот сейчас я бы, конечно, не стала ее делать. Потому что нос, наверное, самая важная часть нашего лица. Впоследствии начинаются проблемы с дыханием. К сожалению, это неизбежно при первичной ринопластике», — отметила она.

Тем не менее, именно увлечение эстетической медициной стало судьбоносным: знакомство с будущим мужем произошло в Воронеже, когда Светлана пришла к начинающему тогда Хайдарову на удаление комков Биша ради четкого силуэта лица.

За десять лет совместной жизни чета прошла через множество испытаний, включая громкий скандал 2023 года с Любовью Успенской и певицей Славой. Светлана, называющая себя «женщиной-воином», активно защищала интересы семьи и клиники. В тот сложный период неоценимую поддержку паре оказал Филипп Киркоров. Поп-король, ставший близким другом семьи после удачной операции у Тимура, научил супругов игнорировать агрессию. Его совет был прост и эффективен: не ввязываться в конфликты и не раздувать их, ведь когда к нулю прибавляешь единицу, получается десять.

Сегодня Светлана Сильваши успешно совмещает воспитание трех дочерей с политической деятельностью и благотворительностью, наставляя женщин с зависимостями. Она уверена, что секрет крепкого брака кроется в совместном росте партнеров и умении женщины быть мягким проводником к общим целям. Сильваши призывает окружающих выходить из детской позиции и смотреть на жизнь глазами взрослого человека, сохраняя при этом внутреннюю молодость и чувство юмора, которое помогает гасить любые семейные конфликты.

