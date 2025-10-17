Звездные жертвы пластики: как неудачные операции перекроили лица российских знаменитостей

Случаи, когда стремление к идеалу оборачивается кошмаром, регулярно попадают в заголовки новостей. Недавняя экстренная госпитализация Юлии Барановской и откровенные признания Риты Дакоты вновь привлекли внимание к темной стороне пластической хирургии. KP.RU собрал самые громкие истории российских звезд, ставших жертвами неудачных вмешательств, и получил комментарии экспертов, чтобы дать читателям четкие инструкции: как не заплатить огромные деньги за изуродованную внешность.

Рита Дакота. 35-летняя певица хотела всего лишь освежить взгляд, сделав модные «лисьи глазки». Однако результат весенней операции стал катастрофой: изуродованное лицо, куча осложнений, асимметрия и мешки под глазами. Как призналась сама Рита, она впала в депрессию и не узнавала себя в зеркале. Спустя год, когда многие российские врачи отказались помочь, певица обратилась к хирургу в Турции, специализирующемуся на реконструктивных операциях. Недавно повторная коррекция прошла успешно, но, по словам Дакоты, вернуть «как было» уже невозможно, и окончательный результат будет виден лишь через пару месяцев. Пластический хирург Светлана Мороз, анализируя фото, предположила, что неудача могла быть связана с неверной тактикой и смещением жировых пакетов.

Мама Виктории Бони, Галина. 69-летняя Галина Ивановна сделала комплексную операцию (блефаропластика, подтяжка, липосакция подбородка) в Дубае, следуя примеру дочери. Вскоре после вмешательства у пациентки начался некроз тканей. Кроме того, остались заметные шрамы, и она потеряла возможность нормально двигать шеей. Семья Бони потребовала от хирурга огромную компенсацию в 195 млн рублей, подозревая его в работе без лицензии. В итоге скандал был урегулирован, а Галине Боне проведена повторная, полноценная переделка, которая, по мнению доктора Мороз, привела к удовлетворительному результату. Этот случай стал ярким примером серьезнейших осложнений после пластики.

Дана Борисова. 49-летняя телеведущая, которая регулярно делает косметологические процедуры и пластические операции, столкнулась с тем, что после одной из последних манипуляций ее перестали узнавать из-за одутловатости. Ранее, в 2024 году, как и Дакота, она делала операцию для эффекта «лисьих глазок», и хотя сама осталась довольна, поклонники забеспокоились о натянутом взгляде. Самые серьезные проблемы возникли в 2022 году, когда две попытки липосакции закончились неудачей: живот стал дряблым и неэстетичным. Пластический хирург отмечает, что в случае Даны окончательные выводы делать рано, так как реабилитация после ее последней подтяжки лица еще идет, а богатый «косметологический анамнез» всегда усложняет работу врача.

Любовь Успенская и Слава. Громкий скандал 2023 года был связан с медийным хирургом Тимуром Хайдаровым. Певица Слава публично заявила, что врач изуродовал ей грудь. К ней присоединилась Любовь Успенская, которая также пожаловалась на испорченную грудь и «крылья летучей мыши» вместо рук после липосакции. Эти заявления спровоцировали волну обращений других, не медийных пациенток, число которых приблизилось к сотне. Несмотря на суды и публичные разборки, врач продолжил практику, предложив многим пострадавшим бесплатные повторные операции. Доктор Мороз подтверждает: популярность хирурга и высокая цена не являются страховкой от осложнений.

Чтобы не стать очередной жертвой недобросовестного специалиста, пластический хирург Светлана Мороз дает четыре ключевых совета, которые должны стать обязательным шагом перед принятием решения об операции.

Во-первых, нужно убедиться в квалификации хирурга: практикующие специалисты без образования — не редкость. Во-вторых, важно отнестись к операции как к серьезному вмешательству, а не к маникюру, тщательно изучив все этапы реабилитации и план действий при осложнениях. В-третьих, следует быть реалистами: локальные процедуры, как блефаропластика, не заменят комплексного омоложения всего лица. Наконец, эстетическое видение должно совпадать с восприятием доктора.

