Тяжело общаться в шумном месте: почему важно вовремя заметить проблемы со слухом

Проблемы со слухом могут настигнуть человека в любом возрасте. Но обычно слух портится постепенно, и мы этого не замечаем. А ведь важно отслеживать такие изменения и сразу же обращаться к врачу.

Чаще всего человек проверяет слух только при возникновении нарушений, а это стоит делать один раз в два года даже при отсутствии жалоб. Ведь на начальной стадии можно быстро скорректировать любые проблемы.

«Специалиста обязательно необходимо посетить при внезапном исчезновении слуха, если плохо слышится стук в дверь или телефонный звонок, а также если есть трудности расслышать собеседника по сотовому или во время разговора в шумном месте. Кроме того, трудности в восприятии высоких женских и детских голосов тоже могут быть одним из симптомов снижения слуха», – рассказывает медик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-отоларинголог Артем Короленко.

Как уточнил эксперт, причины нарушения слуха могут быть генетическими и врожденными, а также приобретенными вследствие инфекционных заболеваний, травмы головы и уха, чрезмерного шума и возрастных изменений.

«Профилактика тугоухости подразумевает под собой иммунизацию организма против краснухи, кори, менингита и свинки, гигиену ушей и регулярную диагностику слуха. Чтобы не было проблем со слухом, стоит отказаться от прослушивания громкой музыки и сократить время ношения наушников, а также не посещать часто концерты и клубы», – уточнил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как не лишиться слуха с возрастом.