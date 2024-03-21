Тяжелобольной Губин не признал совместное фото с Водонаевой

Музыкант и певец Андрей Губин не смог вспомнить фотографию с участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой. Об этом он рассказал сайту aif.ru.

Андрей Губин увидел милую фотографию, где изображен рядом с Аленой Водонаевой. Неизвестные подписали, что артист снялся с ведущей во время поездки в Тюмень. Однако исполнитель заявил, что снимок — это подделка и фотомонтаж. Будь такое в реальности, он бы обязательно запомнил Водонаеву.

«Это какая-то модель, что ли? То есть взяли мою фотографию и прилепили рядом со мной эту барышню, как будто мы стоим в одной комнате. Написано, что фото сделано в Тюмени. Мне кажется, это очередной фейк. Я бы такую девушку запомнил. Зачем люди это делают – ума не приложу», — негодует артист.

Напомним, что певец Андрей Губин уже больше 15 лет не выходит на сцену и не посещает светские мероприятия. Исполнитель хита «Зима-холода» страдает от неврологического заболевания, которое доставляет ему мучительные боли. Певец в основном пишет песни, но уже не рассчитывает выступать. Лишь в феврале 2024-го Губин заявил о возвращении.