Тяжелобольной Оззи Осборн покидает сцену

«Князь тьмы», легенда рока и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн больше не сможет выступать на сцене. Всему виной его состояние здоровья после перенесенной операции, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Sun.

Оззи Осборну 75 лет. В беседе с журналистами он признался, что «чертовски круто провел время», из-за чего не жалеет об уходе со сцены. Причиной такого решения стала не болезнь Паркинсона, а пережитые операции. Одна случилась 20 лет назад после аварии с квадроциклом. После этого в артиста вживили металлические позвонки и поставили пластину на ногу.

В 2019-м случилась новая беда: Оззи упал дома, ударившись той самой ногой. Из-за этого пластина сместилась, что потребовало нового вмешательства. Оно уже не прошло бесследно: сейчас в конечностях образуются тромбы, мешающие передвижению. Осборн практически потерял возможность ходить и тем более не может долго стоять на сцене.

«Я почти мертв! <...> Сердце разрывается от того, что я не могу выступать. Я даже думал о бионических ногах, тогда бы я действительно стал Железным человеком», — шутит артист.

Кроме того, Осборн испытывает боли при передвижениях на своих двоих. Из-за этого он пользуется инвалидным креслом. Врачи не позволяют Оззи активничать и даже летать на самолетах, так как это может усугубить состояние.

Ране сообщалось, что у скандального продюсера Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака.