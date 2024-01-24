Тяжелораненный боец СВО из Сургута записал прощальное видео для сына, но чудом выжил

Сургутянин с позывным «Сибирь» уже успел попрощаться с жизнью в зоне спецоперации после нападения противника, но чудом выкарабкался, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на канал «ЮграZAлентой».

Военный проходил службу в отряде «Аксай» казачьего батальона «Дон». В момент передвижения на автомобиле УАЗ в зоне СВО, на транспорт напали. ВСУшники атаковали Fpv-дроном и 82-милиметровой миной. «Сибирь» выкинуло из машины на землю. В процессе оторвало ногу и руку. Сургутянин был уверен, что не выживет.

«Сыну скажите — обожаю его. «Аксай» выше всех, «Аксай» лучше всех», — говорит боец на ролике, который записал сыну.

Хотя видео уже успели распространить украинские каналы, используя это как информацию об успешной атаке, реальные данные опровергают это. К тому же, военный чудом выжил, хотя потерял много крови. Он и его товарищи «Шкода» и «Макар» из УАЗа находятся в госпитале. Оттуда они записали радостное видео.

Ранее сообщалось, что мэр Орла прокомментировал обстановку в городе после нападения ВС Украины.