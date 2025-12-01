Тяжесть в желудке и ноль пользы: врач призвала избавиться от холодца и оливье

Врач-терапевт доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире телеканала «Россия 1» опровергла распространенное мнение о пользе мармелада и холодца для здоровья суставов, сообщает « Царьград ».

По ее словам, количество коллагена в этих продуктах настолько мало, что практической пользы для костной и хрящевой ткани они не несут. Шаповаленко отметила, что для восполнения необходимого объема этого белка человеку пришлось бы потреблять нереально большие порции, что привело бы лишь к увеличению массы тела.

В качестве действительно полезных для суставов продуктов врач выделила источники качественного белка: нежирную птицу, морскую рыбу, яйца и кисломолочные продукты. Их регулярное употребление, наряду с поддержанием оптимального веса, способствует снижению нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

Ранее эксперт Ведерников посоветовал, куда спрятать подушку для мгновенного облегчения.