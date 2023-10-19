Тюльпаны из российских луковиц впервые вырастят в Московской области

В 2025 году в Московской области впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц, сообщили в областном Минсельхозпроде. Импортозамещающий проект по получению отечественного семенного материала разрабатывает тепличное хозяйство Подмосковья совместно с коллегами из Краснодара.

«В регионе появляются новые тепличные хозяйства, которые занимаются выращиванием цветов. Общий объем производства растет, а предприниматели находят новые решения, занимаются импортозамещением», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Предприниматели планируют возвести теплицы для выращивания посадочного материала в Краснодаре, после этого их будут поставлять в подмосковный тепличный комплекс «Цветком».

«Чем больше качественных тюльпанов в стране, тем меньше импорта. Мы видим, что многие частные хозяйства в последние годы начали выращивать цветы, в тренде — развитие питомников. Со временем, это перерастет в появление серьезные проектов», — отметил гендиректор тепличного комплекса Владимир Панин.

На данный момент уже началась закупка необходимой техники, проводятся подготовительные работы по строительству теплиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.