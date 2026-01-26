Тюмень, Екатеринбург, Новый Уренгой: в российском регионе увеличат пассажиропоток

Авиакомпания «Ямал» с 15 февраля увеличивает количество доступных мест на двух популярных маршрутах, связывающих ключевые города Урала и ЯНАО, пишет интернет-издание «Ямал-медиа» .

Решение касается рейсов Тюмень — Новый Уренгой и Новый Уренгой — Екатеринбург, что позволит удовлетворить растущий пассажиропоток и упростит планирование поездок для жителей региона. Практическая польза от такого шага — повышение доступности авиасообщения для деловых и личных целей в период повышенного спроса.

На рейсах 145/146, курсирующих между Тюменью и Новым Уренгоем, а также на рейсах 222/221, соединяющих Новый Уренгой с Екатеринбургом, пассажирам теперь предложат больше билетов. Это особенно актуально для работников вахтового метода, бизнес-путешественников и жителей северных территорий, для которых авиация часто является основным видом транспорта. Расширение провозной емкости снижает риски возникновения дефицита билетов и может способствовать стабилизации цен.

Отдельным преимуществом для пассажиров остается действие социальных программ. На этих направлениях продолжат действовать льготы для детей из многодетных семей, а также специальный тариф «Морошка». Такой подход не только решает логистическую задачу, но и сохраняет меры поддержки для социально уязвимых категорий граждан, делая перелеты более доступными.

