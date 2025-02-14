Тюмень выдвинула социальные проекты на всероссийскую премию «Служение»

ГлаваТюмени Максим Афанасьев отметил важность работы и постоянного контакта с органами местного самоуправления и представил проекты, которые участвуют во второй всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом сообщает RuNews24.ru .

На главах регионов и МСУ лежит большая ответственность за обеспечение благополучия граждан. Многие структуры служат мостиком между жителями и муниципальными властями, помогая оперативно отзываться на просьбы населения. Эти и другие вопросы активно обсуждаются на форумах Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Как отметил тюменский градоначальник, работа муниципальных и федеральных властей делает эффективнее городские практики и помогают успешно реализовывать важные проекты. При этом не теряется внутренний и внешний контроль при взаимодействии с жителями.

Практику получения обратной связи от жителей успешно реализуют уже десять лет через сайт «Тюмень — наш дом». Также на сайте «Я решаю!» для граждан разворачивают сотни опросов, что помогает узнавать о предпочтениях населения. Кроме того, около девяти тысяч обращений поступает в официальные соцсети местных властей и служб.

«Систематический подход важен и в вопросах муниципального жилищного, земельного, лесного контроля, контроля в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, контроля за строительством и модернизацией объектов благоустройств», – подытожил Максим Афанасьев.

Отмечается, важные проекты и практики Тюмени участвуют во второй всероссийской муниципальной премии «Служение».

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