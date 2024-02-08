Тюменец избил школьника из-за отказа продать шапку со звездой

Школьника избили в Тюмени из-за кадетской звезды на шапке. Его мать рассказала RT , что один из нападавших объяснил свой странный мотив уже в отделении полиции.

Инцидент произошел 5 февраля. На 16-летнего подростка, его подругу и друга набросились в подъезде. По предварительным данным, нападавшие мужчины вышли из пивного магазина и «докопались» до звезды на шапке у школьника. Компания не смогла оказать сопротивления двум амбалам, которые, вероятно, были в нетрезвом состоянии.

Школьникам не потребовалась помощь медиков после драки, однако ситуацию передали в прокуратуру. Недавно удалось задержать одного из агрессоров, который объяснил свой поступок.

«...когда на помощь ребятам выбежали родители одного из школьников, мужчина кричал: «Сейчас я воспитаю ваших детей, раз вы не можете», — вспоминает мама пострадавшего.

В полиции мужчина заявил, что уговаривал школьника продать ему шапку со звездой за 500 рублей. Когда ему отказали, он отреагировал на это слишком резко. К тому же, тюменец перепутал звезду на головном уборе с армейской.

Сами школьники уже отошли от ситуации. У них остались синяки, ссадины и ушибы. Не исключают, что в отношении агрессоров заведут два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье жестко избили школьника.