Тюменец осерчал из-за замечания прохожего, сломал ему ребро и рискует сесть лет на десять

Как проинформировали в региональном УМВД, инцидент произошел накануне в Тобольске Тюменской области. Медикам в больницу скорая помощь доставила 40-летнего мужчину с множественными травмами по всему телу и переломом ребра.

Сообщается, что в ходе доследственной проверки выяснилось: всему виной стало невинное замечание прохожему. Последний, вместо того чтобы мирно пройти мимо, достал кулаки.

«В полицию города Тобольска в ночное время поступило сообщение от представителя областной больницы, что к ним со множественными травмами и переломом ребра доставлен 40-летний мужчина. У пострадавшего произошел конфликт с ранее незнакомым ему тоболяком. Последний был задержан и пояснил, что стоял у подъезда со знакомым, ждал такси. Из подъезда вышел мужчина и сделал замечание, почему они тут ходят. На этой почве завязалась словесная перепалка», — сообщается на сайте ведомства.

Словесная перепалка переросла в драку, а затем в избиение. В результате чего пострадавшему был нанесен ряд серьезных увечий. В ближайшее время ему предстоит серьезная реабилитация в клинике. Виновнику же грозит до 10 лет тюремного наказания за причинение мужчине тяжкого вреда здоровью.

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