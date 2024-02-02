Тюменец подстрелил пенсионера на бобровой охоте

В Тюменской области охотник выстрелил в пожилого мужчину во время похода за дичью, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент случился поблизости от деревни Решетниково в Тюменской области. 47-летний нефтяник вооружился карабином «Сайга» и отправился на охоту за бобрами. Однако в процессе он выстрелил в живот 63-летнему мужчине, хотя утверждает, что точно целился в животное.

Пострадавший был госпитализирован с тяжелой раной в животе. Охотнику теперь придется ответить по закону: его подозревают в покушении на убийство. Соответствующее дело по уголовной статье открыли после задержания горе-охотника.

Было ли у фигуранта дела разрешение на охоту и ношение оружия не уточняется. Известно, что «Сайга» нередко дает осечки. Однако эти и другие детали происшествия выяснят следователи.

Ранее сообщалось, что жителя Сарова осудили за нападение на собачницу. Он выстрелил в женщину из аэрозольного пистолета.