Тюменец впервые купил лотерейный билет и выиграл миллионы

Житель Тюменской области впервые в жизни решил испытать удачу в лотерее и с первой попытки выиграл более 33 млн рублей, сообщили в пресс-службе лотерейной компании.

Счастливчика ожидают в центре лотерейной компании для получения выигрыша.

Мужчина потратил 500 рублей на билет с десятью тиражами.

В компании гадают: было это какой-то особой стратегией или же победитель действовал наобум.

Ранее удача улыбнулась мужчине из Ханты-Мансийского округа. Он сорвал джекпот в розыгрыше лотереи «Большая 8» и получил более 5 млн рублей.