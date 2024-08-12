Житель ХМАО выиграл в лотерее свыше 5 млн рублей

Удача улыбнулась мужчине из Ханты-Мансийского автономного округа — он стал обладателем крупного денежного приза, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Счастливчик купил билеты для участия в розыгрыше «Большая 8» и сорвал джекпот. Радостную новость официально объявили организаторы «Национальной лотереи» на странице в социальных сетях. Имя победителя не разглашается. Однако упоминается точная сумма выигрыша — она составила 5 213 300 рублей.

На что югорчанин будет тратить солидный выигрыш - неизвестно. Ранее эксперты назвали причины, когда выигрыш в лотерею может свести человека с ума.