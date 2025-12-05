Тюменский отец ушел в декрет после рождения десяти детей

В Тюменской области набирает силу новая социальная тенденция: все больше многодетных отцов официально оформляют отпуск по уходу за ребенком. Настоящим символом этого явления стал местный житель, который взял декретный отпуск, чтобы самостоятельно заботиться о новорожденных двойняшках. Для его семьи эти дети стали девятыми и десятыми.

Как сообщает издание 72.RU, этот случай — часть масштабной статистики. По данным на 2025 год, в регионе резко выросло количество многодетных отцов (имеющих трех и более детей), которые получили право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Цифра впечатляет: таких мужчин в текущем году насчитывается 497 человек.

Для сравнения, в 2024 году в декретный отпуск в области ушли 262 отца. Среди них тоже были уникальные случаи: четверо мужчин воспитывали по семеро детей каждый. Динамика показывает, что практика, когда за младенцами ухаживают папы, перестает быть исключением и становится осознанным выбором в современных крупных семьях. Эксперты связывают этот рост с повышением социальной ответственности отцов и гибкостью семейных моделей.

