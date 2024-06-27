Тюменца осудили за распространение видеозаписи жуткой смерти коллеги

Мужчина из Тюменской области заснял обстоятельства смерти своего коллеги на заводе, а позже распространил видео с изувеченным телом. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

В январе текущего года на территории ООО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» произошла трагедия: погиб один из сотрудников. Его коллега снял произошедшее на телефон, а после отправил видеозапись в мессенджере. На ролике были подробности, обстоятельства смерти и хорошо было видно мертвого с увечьями.

Вскоре о ситуации узнали. Автора ролика наказали за распространение сведений о частной жизни без согласия человека или его родных. Мужчина попал на скамью подсудимых, признал вину и раскаялся. Нашлись смягчающие обстоятельства, в связи с чем суд не вынес строгое наказание. Тюменца приговорили к обязательным работам на 200 часов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушке удалось выжить после падения с 18 этажа.