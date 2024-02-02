Тюменцы поженились на популярном проекте «Четыре свадьбы»

Пара из Тюмени сыграла свадьбу в передаче «Четыре свадьбы» на федеральном канале, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Владелица салона красоты Наталья и специалист по ремонту Михаил официально узаконили свои отношения во время известного шоу. Пара ранее расставалась, несмотря на общего ребенка. Однако вскоре решила дать себе еще один шанс, сделав этот момент по-настоящему ярким.

На передаче «Четыре свадьбы» бюджет пары составил 250 тысяч рублей. На эти деньги пара решила устроить домашнюю вечеринку. Жених провел время с друзьями в бане, а невеста развлеклась с подругами и показала яркое красное платье. Несмотря на высокие оценки пара из Тюмени заняла второе место.

Напомним, что участницы проекта приходят на свадьбы соперниц и оценивают их. Победительница получает 150 тысяч рублей на романтическое путешествие.

Ранее сообщалось, что Харламов расстался с возлюбленной спустя три года отношений.