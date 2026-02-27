Тюрьма за «грязную» работу: в Кашире «трафаретчик» не успел сбежать от полиции

В Кашире сотрудники полиции пресекли деятельность местного жителя, который превращал стены домов в рекламные щиты для пропаганды запрещенных веществ. Как выяснил REGIONS , мужчина использовал простую, но эффективную с точки зрения скорости схему: с помощью заранее заготовленного трафарета и баллончика с черной краской он наносил на фасады жилых зданий надписи, содержащие информацию о способах приобретения и потребления наркотиков.

Сотрудники профильного отдела ОМВД России по городскому округу Кашира задержали «художника» на месте предполагаемого преступления. В отношении него уже составлен административный протокол по статье 6.13 КоАП РФ — пропаганда наркотических средств. Материалы дела направлены в суд, которому предстоит определить меру наказания.

По действующему законодательству за подобную «настенную рекламу» гражданам грозит штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Кроме того, у правонарушителя конфискуют орудия его противоправного «творчества» — трафареты и баллончики с краской, с помощью которых он портил городское имущество и рекламировал смертельно опасные вещества.

Однако для задержанного это дело может стать не просто мелкой неприятностью, а серьезным предупреждением. Уже с 1 марта, буквально через несколько дней, вступают в силу поправки, которые кардинально меняют правила игры для любителей подобной «рекламы». Законодательство ужесточается: теперь за пропаганду наркотиков можно получить не только штраф, но и реальный срок.

Новые нормы вводят уголовную ответственность по статье 230.3 УК РФ для тех, кто уже дважды в течение года привлекался по административной статье 6.13 КоАП либо имеет непогашенную судимость за аналогичные преступления. Санкции впечатляют: от штрафа в сто тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до двух лет.

Таким образом, «трафаретчикам» стоит задуматься, прежде чем в очередной раз доставать баллончик с краской. Полиция Каширы, судя по оперативности задержания, настроена решительно и намерена очистить город как от наркотиков, так и от их навязчивой рекламы на стенах домов.

