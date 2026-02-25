Смертельные инъекции под вывеской спасения: как рецидивистка превратила центр Барнаула в наркопритон

Сотрудники правоохранительных органов Барнаула ликвидировали в центре города нелегальный реабилитационный центр, где под видом медицинской помощи организовали сбыт психотропных и сильнодействующих препаратов. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации следствия, организатором преступного бизнеса выступила 44-летняя местная жительница, ранее имевшая судимость за кражи. Женщина арендовала помещение в престижном районе города и с ноября 2025 года предлагала услуги по кодированию, выводу из запоя и детоксикации наркозависимых. При этом заведение функционировало без государственных лицензий и разрешительных документов на осуществление медицинской деятельности.

В штате подпольного учреждения состояли шесть человек, включая четверых женщин и двоих мужчин. Единственным дипломированным специалистом среди них оказалась действующая медсестра государственной больницы. Остальные соучастники занимались административной работой, продвижением услуг в социальных сетях и фальсификацией рецептурных бланков для закупки медикаментов в аптеках.

Правоохранители установили, что лечение зачастую ограничивалось внутривенными инъекциями, а запрещенные вещества продавались пациентам напрямую. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте сильнодействующих веществ, сбыте наркотиков и подделке документов.

