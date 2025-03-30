TNI: российские Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины

Стратегический бомбардировщик Ту-95, который может преодолевать большие расстояния, вызывает неподдельный страх у военных Украины и представляет серьезную опасность для инфраструктуры этой страны, как отмечает американское издание The National Interest.

По мнению издания, этот прославленный бомбардировщик, который когда-то был наследием времён противостояния между СССР и США, отвечает всем актуальным критериям для проведения военных операций.

«Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. <…> Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу», — говорится в материале издания.

Ту-95, также известный как «Медведь» в кодификации НАТО, представляет собой советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Его задача — нанесение ударов по важным целям в тылу противника с помощью крылатых ракет в любое время дня и ночи, при любой погоде. В эпоху противостояния двух сверхдержав он был разработан как средство ядерного сдерживания. В модернизированном варианте Ту-95МС участвовал в сирийском и украинском военных конфликтах.

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