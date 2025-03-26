События, произошедшие в Судже Курской области 9 марта, когда российские военные провели операцию «Труба», можно сравнить с сюжетом фильма ужасов. Об этом на открытии памятника в Екатеринбурге, который посвящен успешному контрнаступлению российской армии, рассказал Алексей Скрипкин, священник из Козельской епархии.

Вчера, 25 марта, в Екатеринбурге, рядом с Храмом на Крови, был установлен макет трубы, по которой Вооруженные силы Российской Федерации проникли в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Этот экспонат стал частью экспозиции под названием «За пределами возможного: операция «Поток».

«Когда вышли, было радостно, что не надо возвращаться в трубу. Фильмы ужасов смотрели? В целом, напоминает. Все чумазые, голодные, холодные, хочется пить. Иногда слышишь стоны. Один чихнет — по всей трубе слышно. Поддерживали молитвы. Идешь, молишься», — поделился Скрипкин.

Он также отметил, что в трубе было относительно легко дышать, но перед операцией его охватило беспокойство из-за большого скопления людей в замкнутом пространстве.

Как утверждает Скрипкин, после выполнения боевого задания у него до сих пор наблюдается кашель.

14 марта Министерство обороны РФ сообщило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Операция «Поток» стала примером удачной тактики скрытого подхода к тылу украинских войск.

Как ранее отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, операция «Поток» войдет в историю и кино.