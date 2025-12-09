«Точила» для полета на Сатурн: уникальные космические «Жигули» продают в Егорьевске

На вторичном рынке автомобилей в подмосковном Егорьевске появился экспонат, который сложно назвать просто машиной. Это, скорее, арт-объект на колесах — ВАЗ-2107 2002 года выпуска, кардинально сменивший свой облик с помощью аэрозольных баллончиков, передает REGIONS .

Если раньше «Жигули» были синими, то теперь они украшены авторским «космическим» окрасом, выполненным красками для граффити. Авторы проекта из частной автомастерской признаются, что целью было не просто обновление цвета, а создание уникальной ливреи, которая выделила бы автомобиль из тысяч подобных.

Реакция местных жителей на творческий эксперимент оказалась положительной.

«С такой „точилой“ хоть на Сатурн можно улететь. Зачетный цвет, точно запомнится», — говорит житель округа Михаил Малышев.

При этом, несмотря на эксклюзивный внешний вид и ручную работу, цена на автомобиль остается вполне земной и доступной, что делает его интересным предложением для ценителей нестандартных решений. Для мастеров же эта «семерка» — часть серии арт-проектов.

Ранее в этой же студии белую «пятерку» ВАЗ-2105 покрыли узором, напоминающим брызги краски после цветного шоу, а на автомобиль «ИЖ» каллиграфический рисунок и вовсе нанесли вручную художественной кистью.

