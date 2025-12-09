«Точила» для полета на Сатурн: уникальные космические «Жигули» продают в Егорьевске
Подмосковные мастера превратили «Жигули» в космический арт-объект для продажи
Фото: [vk.com/kendymotors]
На вторичном рынке автомобилей в подмосковном Егорьевске появился экспонат, который сложно назвать просто машиной. Это, скорее, арт-объект на колесах — ВАЗ-2107 2002 года выпуска, кардинально сменивший свой облик с помощью аэрозольных баллончиков, передает REGIONS.
Если раньше «Жигули» были синими, то теперь они украшены авторским «космическим» окрасом, выполненным красками для граффити. Авторы проекта из частной автомастерской признаются, что целью было не просто обновление цвета, а создание уникальной ливреи, которая выделила бы автомобиль из тысяч подобных.
Реакция местных жителей на творческий эксперимент оказалась положительной.
«С такой „точилой“ хоть на Сатурн можно улететь. Зачетный цвет, точно запомнится», — говорит житель округа Михаил Малышев.
При этом, несмотря на эксклюзивный внешний вид и ручную работу, цена на автомобиль остается вполне земной и доступной, что делает его интересным предложением для ценителей нестандартных решений. Для мастеров же эта «семерка» — часть серии арт-проектов.
Ранее в этой же студии белую «пятерку» ВАЗ-2105 покрыли узором, напоминающим брызги краски после цветного шоу, а на автомобиль «ИЖ» каллиграфический рисунок и вовсе нанесли вручную художественной кистью.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Бронницах нашли самую новогоднюю машину в гирляндах.