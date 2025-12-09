В Бронницах нашли самую новогоднюю машину: сияющий автомобиль покорил соцсети

На улицах подмосковных Бронниц появился не просто транспорт, а полноценный новогодний аттракцион на колесах. Автомобиль собственного корреспондента РИАМО Ольги Антоновой, украшенный 200 метрами гирлянд и десятками фонариков, стал первой ласточкой праздничного «автотюнинга» в городе. Об этом пишет REGIONS .

Идея, по словам журналистки, родилась из желания подарить землякам и гостям настроение — и сработала безотказно. «И это зашло!» — констатирует она, наблюдая за реакцией в соцсетях и на улицах. Машину фотографируют, снимают на видео, ей сигналят и улыбаются, а наибольший восторг она вызывает у школьников. Даже коммунальщик, попросивший перепарковать авто во время уборки, отнесся к праздничному декору с особой бережностью.

Однако за кадром яркой картинки стоит серьезная работа и строгие правила. На создание образа у Ольги, которая проводит в машине большую часть рабочего дня, ушло пять часов кропотливого труда.

Это уже вторая подобная «перезагрузка» — первый опыт она получила в 2023 году. Ключевым условием был не эстетический, а юридический императив: безопасность.

Юрист Алексей Моисеев поясняет тонкости: гирлянды ни в коем случае не должны ограничивать обзор, закрывать стекла, зеркала, фары, стоп-сигналы или номерные знаки. Цвет огней не может имитировать спецсигналы (красный и синий). Нарушение грозит штрафами: до 500 рублей за ухудшение обзора, 5000 рублей или лишение прав на три месяца — за нечитаемый номер, и до полутора лет лишения — за имитацию «мигалок».

Ранее сообщалось, что водителей предупредили о штрафе и риске лишиться прав из-за гирлянды в машине.