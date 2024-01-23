«Точка роста»: психолог объяснила, почему тянет на алкоголь, когда нужно принимать решения

В России выросли продажи алкоголя. По данным Росалкогольтабакконтроля, которые приводит РБК , прирост за 2023 год составил 4,1%.

Психолог Екатерина Алексеева отметила, что это может быть связано с переходным периодом, что вызывает у людей тревожность.

«Любой кризис — возрастной, финансовый, геополитический и так далее — это всегда переход от одного к другому. Что-то отмирает, рождается что-то новое, но это процесс всегда тревожный и эмоционально непростой», — рассказала психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, многие привыкли справляться с кризисами и стрессами, заглушая их.

«И вот как раз алкоголь и есть эта заглушка. Но проблемы не решаются, потому что кризис всегда — это еще и точка роста для человека, если он из него выходит правильно. Принимаются какие-то важные, осознания, решения, человек может поступать так или иначе. Кризис может давать рост — вопрос в том, как человек им пользуется», — уточнила специалист.

Именно поэтому, подчеркнула она, в таких ситуациях нельзя полагаться на алкоголь. Лучшим решением будет психотерапия, которая поможет правильно пережить те или иныые события.

Ранее эксперт рассказал, как изменятся цены на алкоголь в 2024 году.