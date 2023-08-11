«Точно сбудутся»: как правильно загадывать желания в период мощнейшего звездопада

Август прекрасен — каждый год дарит нам звездопад. В этом году пик метеорного потока Персеиды, мощного и красивого события, можно будет наблюдать в ночь на воскресенье.

Как пояснила астролог и автор книги «Суперсила. Как раскрыть свой потенциал» Евгения Шустина, свое название явление получило от созвездия Персея, в котором как раз и находится место вылета метеоров. Кроме благоприятной ясной погоды, увидеть звездопад позволит и Луна. Она близка к новолунию и не будет яркой, поэтому не помешает лицезреть красоту падающих звезд.

«Максимальная интенсивность звездопада составит 100−150 падающих звезд в час. Сейчас идет волшебный период аспекта Солнца и Урана. Желание необходимо загадать до того, как звезда исчезнет с поля зрения. Главное, чтобы желания были искренними. Тогда они точно сбудутся», — отметила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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