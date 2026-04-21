Той-терьеру Нюте из Балашихи собрали 225 тысяч на операцию на сердце

В микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи в апреле открылся приют для собак мелких пород «Домик мелкашей», переехавший из Люберец и готовящийся отпраздновать свое семилетие. За годы работы волонтерам удалось найти новый дом более чем для трех тысяч питомцев. Однако одна из самых пронзительных историй, разворачивающихся в стенах приюта сегодня, связана с крохотным той-терьером по кличке Нюта, за жизнь которой борются всем миром.

Как рассказала REGIONS учредитель приюта Ульяна Ярыгина, щенка Нюту приобрела у заводчика семья из Подмосковья, но вскоре заподозрила у малышки проблемы со здоровьем. Обращение в ветеринарную клинику подтвердило опасения: у той-терьера диагностировали серьезный порок сердца, требующий дорогостоящей операции. Не имея возможности оплатить лечение, прежние хозяева сдали собаку в «Домик мелкашей». Волонтеры, едва увидев кроху, немедленно начали действовать: объявили срочный сбор средств и нашли лучших специалистов, готовых взяться за сложный случай.

По словам Ульяны Ярыгиной, история Нюты настолько тронула сердца людей по всей России, что необходимая сумма, изначально озвученная как 170 тысяч рублей, была собрана всего за три недели. Правда, в процессе выяснилось, что ситуация нестандартная и требуется установка специального окклюдера, что увеличило стоимость вмешательства до 225 тысяч рублей, но благодаря неравнодушным гражданам удалось собрать и эту сумму. За операцию взялись хирурги Инновационного ветеринарного центра в Москве.

Само вмешательство прошло штатно, и Нюта хорошо его перенесла, однако после установки устройства выяснилось, что проток расширился, и через него продолжает сочиться кровь. Ярыгина охарактеризовала текущую ситуацию как «подвешенную»: либо проток затянется самостоятельно, либо собаке потребуется повторная операция. Окончательный прогноз станет известен 28 апреля, когда Нюту осмотрит кардиолог.

Несмотря на тревожные новости, в приюте не теряют надежды и выражают огромную благодарность ветеринарному центру ИВЦ «Мичуринский» и лично врачу Светлане Собакиной за профессионализм и борьбу за жизнь собаки. Ульяна Ярыгина подчеркнула, что волонтеры продолжат бороться за здоровье Нюты, чтобы у нее появился шанс на счастливую жизнь в любящей семье. Параллельно с этой драматичной историей «Домик мелкашей» продолжает свою основную миссию: только за апрель 2026 года дом обрели 20 собак, с начала года — 105, а за все время существования приюта — 3 241 питомец.

Ранее сообщалось, что приют для брошенных собак разных маленьких пород открыли в Балашихе.