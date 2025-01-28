Токаев поручил правительству начать работу по созданию ядерного кластера

В Казахстане необходимо инициировать формирование ядерного кластера. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, сообщило агентство Tengrinews.

По его мнению, это действие становится важным «в условиях увеличивающегося дефицита энергии». Создание такого кластера является «ключевой задачей для обеспечения развития нашей страны», добавил президент.

Для реализации данного проекта требуется ускорить стройку первой атомной электростанции в Казахстане. Также власти планируют возведение еще двух АЭС в стране.

В результате таких мер страна должна достичь полной энергетической независимости и сформировать запас электроэнергии на уровне 15-20%, подчеркивает Токаев.

Ранее Токаев признал мощь России в противостоянии с Украиной.