Токаев заявил о свободе выбора языка в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что выбор языка для личного и публичного общения является исключительным правом каждого гражданина страны. Никто не вправе указывать казахстанцам, на каком языке им разговаривать.

Как сообщило издание Kazinform, данное заявление глава государства сделал на XXXІV сессии Ассамблеи народа Казахстана. Он также предостерег от любых провокаций, связанных с языковым вопросом, отметив, что подобные действия будут жестко пресекаться в рамках закона.

Токаев отметил, что около 80% абитуриентов выбирают казахский язык для сдачи Единого национального тестирования. Кроме того, более 70% детей начинают свое обучение в первом классе на казахском языке.

Президент Казахстана акцентировал внимание на недопустимости провокаций, направленных на разжигание розни и дестабилизацию обстановки в стране.

Он подчеркнул, что закон будет применяться не только к внутренним нарушителям, но и к тем, кто ведет деструктивную деятельность из-за границы, получая финансирование от иностранных организаций.

Ранее сообщалось, что президент Токаев уволил Дархана Калетаева с должности посла на Украине.