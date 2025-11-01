Токсичная мистика: порноактер убил человека ядом жабы во время ритуала

Испанская прокуратура требует четыре года лишения свободы для порноактера Игнасио Йорды, известного под псевдонимом Начо Видаль, по делу о непредумышленном убийстве фотографа Хосе Луиса Абада. Об этом пишет издание ARA.

Инцидент произошел во время экстравагантного ритуала в доме актера в валенсийской провинции, где использовался яд жабы буфо альвариус — психоактивное вещество, способное вызывать сильнейшие галлюцинации и при передозировке приводящее к летальному исходу. По версии следствия, именно Йорда руководил церемонией, где фотограф потерял сознание и перестал дышать.

Критическим обстоятельством стало поведение актера после трагедии: вместо немедленного вызова скорой помощи он продолжил проведение ритуала, упустив драгоценные минуты для спасения человека. Медики, прибывшие лишь спустя 20 минут после остановки дыхания, уже не смогли реанимировать Абада.

Первоначально уголовное преследование против Видаля было прекращено, однако сейчас прокуратура настаивает на пересмотре этого решения, требуя полноценного судебного разбирательства.

