«Только для европейцев»: популярная у россиян Хургада решила переориентировать сервис

Любимый российскими отдыхающими египетский курорт Хургада демонстрирует резкое изменение своей клиентской географии, пишет «ТурПром» . По данным за 2025 год, при стабильном росте числа туристов из Европы и России, практически сошел на нет поток гостей из арабских стран, которые ранее составляли значительную часть аудитории. Эксперты индустрии связывают эту трансформацию с комплексом экономических и культурных факторов, заставляющих пересматривать стратегию продвижения курорта.

Основной причиной называют кардинальное изменение ценовой политики. Многие отели перешли на расчеты в долларах или установили тарифы, ориентированные на платежеспособность европейского и российского рынков. Для туристов из ряда арабских стран с менее стабильной экономикой отдых в Хургаде стал заметно дороже альтернативных направлений, таких как Турция или ОАЭ.

Параллельно произошла смена туристического продукта: акцент сместился на программы и развлечения, привычные для европейцев, что создало культурный разрыв с ожиданиями арабских семей, ищущих приватность, специфические развлечения для детей и соблюдение традиций.

С практической точки зрения, эта ситуация создает как риски, так и возможности для самих туристов. С одной стороны, переориентация на европейский стандарт может означать для российского отдыхающего более привычную среду, менее строгие нормы поведения в отеле и на пляже, а также широкое распространение английского языка. С другой — монополизация одним типом аудитории снижает конкурентное давление на цены и может привести к их общему росту в высокий сезон.

Для тех, кто планирует поездку в Хургаду, теперь особенно важно тщательно изучать концепцию отеля: одни курорты могут активно культивировать европейскую «вечериночную» атмосферу, другие — сохранять более универсальный и спокойный семейный формат. Эксперты также отмечают, что для привлечения арабского клиента обратно курортам потребуется не просто снизить цены, а адаптировать сервис: увеличить число персонала, говорящего по-арабски, расширить семейные апартаменты и разработать специализированные анимационные программы. Пока же Хургада, судя по всему, делает осознанную ставку на западного и российского туриста, что определяет ее текущий облик.

