Только до 16: в России оценили вероятность введения возрастных ограничений для соцсетей

Россия не планирует вводить тотальные возрастные ограничения для доступа детей к социальным сетям по примеру Европейского союза, где обсуждается возможность запрета для пользователей младше 16 лет. Такая позиция была озвучена заместителем председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олегом Матвейчевым, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Парламентарий подтвердил ямальскому изданию, что проблема цифровой зависимости среди несовершеннолетних является актуальной и для России. По его словам, многие родители сталкиваются с тревожными поведенческими изменениями у детей, когда у тех наблюдается настоящая «ломка» при отсутствии доступа к компьютеру или смартфону.

Матвейчев отметил, что научное сообщество располагает многочисленными исследованиями, доказывающими вред использования социальных сетей и компьютерных игр. Однако вместо следования пути жестких запретов, в России предлагают иной подход.

«Существуют различные ограничительные и контролирующие программы и приложения, которые позволяют дистанционно выключать смартфоны детям, которые следят за всем их трафиком, возрастной маркировкой материалов, которые смотрит ребенок. Думаю, используя такие технические инструменты, мы с этой проблемой справимся», — сказал Олег Матвейчев в интервью «Ямал-Медиа».

Официальная позиция заключается в том, что ответственность и контроль с использованием специального программного обеспечения являются более предпочтительной и гибкой альтернативой тотальному законодательному ограничению доступа для определенных возрастных групп.

