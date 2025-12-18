Только они защищают: священник назвал две обязательные иконы для каждого дома

Священник Антоний Скраинников дал разъяснения по формированию домашнего красного угла в православной традиции. Он подчеркнул, что это пространство должно быть прежде всего местом для молитвы, а не декоративным элементом. Такое пояснение изданию « Про недра » дал священник, выделив несколько ключевых икон для такого места.

Центральное место в таком углу, по словам клирика, обязаны занимать икона Иисуса Христа и образ Божией Матери. Эти образа задают основу духовной жизни.

На следующем уровне рекомендуется размещать иконы святых, имена которых носят члены семьи. Священник уточнил, что эти образы служат не оберегом, а напоминанием о примере жизни и добродетелях святого. Отец Антоний предостерег от превращения священных изображений в часть интерьерного дизайна. Главная ценность красного угла, как он отметил, заключается в создании особого места для личной молитвы внутри дома.

