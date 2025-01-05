Только пятки сверкали: убегающую по посадкам в Курской области пехоту ВСУ сняли на видео

В телеграм-канале «Дневник Мракоборцев | Z» появилось видео, на котором запечатлён момент, когда боец Вооружённых сил Украины, находящийся в подбитой боевой машине, пытается скрыться в заснеженной лесополосе в Курской области.

По информации, видеозапись была сделана в воскресенье, 5 января, в дневное время в Большесолдатском районе, неподалёку от хутора Бердин.

«Легким бегом в соседнюю посадочку уже нырнули», — констатировал голос за кадром.

Борис Рожин, военный аналитик, высказал в соцсетях свое мнение о ситуации. Он отметил, что первая попытка противника захватить хутор Бердин не увенчалась успехом. В ходе боевых действий в этом районе были уничтожены шесть единиц техники, включая два танка.

Напомним, Минобороны сообщило, что украинские войска попытались провести контратаку в Курской области.