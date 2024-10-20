Толпа избила молодого парня в центре Тулы

В Туле четыре человека набросились на молодого прохожего, сообщают Тульские известия со ссылкой на местные сообщества.

Инцидент случился ночью 20 октября. По предварительным данным из соцсетей, в центре Тулы около «Искры» неизвестные устроили «заварушку»: как минимум четыре человека били одного молодого парня. Силы ожидаемо оказались неравны, полагают, что парень мог серьезно пострадать.

Подробностей о произошедшем мало, в каком состоянии пострадавший неизвестно. Все детали выяснит полиция, которая начала проверку по ситуации. Решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Мизулина обратилась к следователям с просьбой проверить информацию о массовой драке в Омске.