Толпа не унимается: в Белграде студенты уже штурмуют парламент под слезоточивым газом

В столице Сербии, городе Белград, происходят ожесточенные столкновения. Сотрудники полиции и спецназа противостоят массовым акциям протеста, организованным студентами. Участники акций требуют проведения досрочных выборов и сноса палаточного лагеря, установленного сторонниками президента у здания парламента. Об этом сообщает издание Blic.

В центре столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками правоохранительных органов оказались улицы князя Милоша и короля Александра. Правоохранители используют слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих, которые в ответ применяют пиротехнику и бросают различные предметы.

Часть демонстрантов, одетых лишь частично, была задержана. Полиция разделила толпу на несколько групп, выставив кордоны на улицах.

Ранее сообщалось, что протестующие в Белграде призвали к началу гражданской войны в стране.