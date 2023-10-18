Толпа пропалестинских протестующих прорвалась в здание Капитолия США

Отмечается, что ворвавшись в здание Капитолия США демонстранты потребовали от конгрессменов содействовать прекращению израилем ежедневных обстрелов палестинских территорий и сектора Газа в частности.

«Перед этим сотни протестующих собрались у здания Капитолия в Вашингтоне с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа. В настоящее время полиция работает над тем, чтобы разогнать толпу, уже задержано несколько человек», - передает телеканал.

Напомним, ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».