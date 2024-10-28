Толпа протестующих в Тбилиси напала на мужчину, спутав с русским

Группа сторонников оппозиции в ходе массового митинга набросилась на незнакомого мужчину, так как им показалось, что он русский. Эту информацию ТАСС передал корреспондент с места событий.

Участвовал ли мужчина в митингах неизвестно, но, по словам журналиста агентства, он стал объектом ненависти со стороны части протестующих. Впервые его заприметили девушки на проспекте Руставели, где проходили протесты против результатов парламентских выборов. Митингующие особы стали настойчиво спрашивать незнакомца, является ли он русским. В ответ участницы схода получили молчание: мужчина не пожелал вступать в диалог и стал уходить.

Однако девушки привлекли внимание других митингующих. Уже через минуты прохожего преследовала толпа протестующих, указывая друг другу на «русского». Когда мужчина добрался до кордона полиции, один из митингующих набросился на него с кулаками и ударил минимум один раз. Ситуация могла обостриться, но этому помешала полиция.

Напомним, в центре Тбилиси 28 октября прошел митинг. На улицы вышли жители, не согласные с итогами выборов в парламент. По их результатам победа осталась за действующей партией «Грузинская мечта».

Ранее сообщалось, что подготовленные на Украине снайперы были отправлены в Грузию для раскачивания обстановки.